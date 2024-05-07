Geleceğin şefleri kaya kabartmalarındaki 4 bin yıllık Hitit tariflerini sofralara taşıyor

MURAT ASİL - Hitit dönemine ait binlerce yıllık kaya kabartmalarındaki yemek tarifleri, Kayseri Üniversitesi öğrencilerince sofralara taşınıyor.

Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, modern dünya mutfaklarından Orta Asya ve Osmanlı lezzetlerine kadar geniş yelpazede eğitim alıyor, Anadolu'da yaşayan medeniyetlerin yemek kültürünü öğreniyor.

Okuldaki akademisyenlerin başlattığı çalışmayla Develi ilçesindeki Hitit dönemine ait Fraktin kaya kabartmasından derlenen ve bugüne taşınan yemek tarifleri de öğrencilere derslerde uygulamalı öğretiliyor.

Hititlere ait milattan önce yaklaşık 2000 yılına ait "Zalpa", "Kariya" ve "Happena" gibi et yemeklerini, ekmek çeşitlerini, et pişirme tekniklerini okul mutfağında pratik yaparak öğrenen öğrenciler, bu kültürü gelecekte kurmayı hedefledikleri kendi işletmelerinin mutfağına taşımak istiyor.

Öğrencilere sadece yemek yapmayı değil, medeniyetlerin yemek kültürlerini de öğrettiklerini belirten Ertürk, "Son zamanlarda yiyecek içecek sektörüne Fransız terimleri hakim. Süreç içerisinde Fransız terimler gastronomiye kazandırılmış ama mesela 'glaze' terimi var. Etlerin pişirdikten sonra parlatılması. Hititlere ait bu terim milattan önceki tabletlerde karşımıza çıkıyor." dedi.

Develi'de Hitit dönemine ait çok sayıda eser olduğunu anlatan Ertürk, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizi, medeniyetlerin bugüne kadar taşımış olduğu kültürle yiyecek içecek sektörüne hazırlıyoruz. Örneğin Gümüşören köyündeki Fraktin kabartmasına öğrencilerimizi götürerek orada gastronomi ve mutfak tarihi dersimizi işledik. Oradaki kabartmada kral, tanrıya üzüm ve ekmek sunuyor. Hititler'de tabletlerden, metinlerden elde ettiğimiz verilere göre en iyi yapmış oldukları yiyecekleri tanrıya sunuyorlar. Bu nedir mesela? Kuzu budunu genellikle sakatatlarla yürek ve ciğerle pişirip ekmekle tanrıya sunuyorlar. Yine aynı şekilde günümüzde kakırdak deriz. Etin yanında genellikle sakatatlarla tüketiyorlar ve nar tanelerini kullanıyorlar. Öğrenciler geçmişini de öğrensin diyoruz, geleceğe de yön versin istiyoruz. Moleküler dersleri de görsünler ama Türk mutfağını, burada yaşamış olan medeniyetlerin mutfaklarını unutmasın, yaşatsın istiyoruz."