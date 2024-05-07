Hacılar'da sınava girecek öğrencilere moral etkinliği düzenlenecek

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla etkinlikler düzenleyeceklerini bildirdi.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Belediyesi Meclisi Toplantısına başkanlık eden Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mayıs ayı itibariyle ilçede birçok faaliyetin gerçekleştirileceğini belirten Özdoğan, 19 Mayıs'ta gençlerle bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini, haziran ayında ise sınava girecek öğrencilere moral toplantısı gerçekleştireceklerini ifade etti.