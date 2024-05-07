Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Arana Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan hakkında 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi (49) bir adreste yakaladı.

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