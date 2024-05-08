Kayseri Emniyet Müdürlüğü filosuna 30 yeni araç tahsis edildi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü filosuna tahsis edilen 30 yeni araç, düzenlenen törenle ilgili birimlere teslim edildi.

Vali Gökmen Çiçek, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yeni araçlarla sokakların daha güvenli ve huzurlu olacağını belirten Çiçek, ''Bugün 30 aracımız Kayseri sokaklarında huzur ve güven dağıtmaya başlayacak. Buna gerçekten ihtiyacımız vardı. Öncelikle gençlerimizi zehirlemek isteyenlere şunu söylemek istiyorum, ne yaparsanız yapın emniyetimiz ve jandarmamız sizlere göz açtırmayacak. Görülmemiş yöntemler deniyorlar ama emniyetimiz onlarla mücadele ediyor. Hiç kimsenin huzur şehri olan Kayseri'nin huzurunu bozmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.