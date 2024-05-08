Pınarbaşı ilçesine 11 milyon 300 liralık içme suyu yatırımı yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Pınarbaşı ilçesinde 11 milyon 300 bin lira maliyetle içme suyu yatırımı yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı revize ederek altyapıda kalıcı çözümler üretmeyi amaçlayan KASKİ, Tahtaköprü Mahallesi'nde 9 bin 800 metre içme suyu hattı imalatı için çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün içme suyu temini çalışmalarını merkez ve ilçelerde ihtiyaç önceliğine göre belirlenen bölgelerde sürdürdüğünü ifade etti.