Kayseri'de "Hobim Arıcılık Projesi" kapsamında 984 kişiye kovan verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Hobim Arıcılık Projesi" kapsamında 984 kişiye kovan dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Erciyes Salonu'nda düzenlenen törene katıldı.

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, tarım alanında kendi kendine yeten şehir olmanın önemini anlattı.

Hobim Arıcılık Projesi'nde 984 kişiye jest yaptıklarını kaydeden Büyükkılıç, "1000 kovanımız var, 500 kişiye verecektik. Ama biz bununla yetinmedik, yoğun katılım olunca tamamına verelim dedik. Belgelerini tamamlayan 984 vatandaşımıza kovanları verdik." ifadelerini kullandı.