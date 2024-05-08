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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 firari hükümlü ile 6 zanlı yakalandı

        Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 hükümlü ile 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:43 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:43
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 firari hükümlü ile 6 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 hükümlü ile 6 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 118 personelin katılımıyla kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 153 gram sentetik uyuşturucu ve 27 gram esrar ele geçirdi.

        Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile 6 zanlı yakalandı.

        Hükümlü ile 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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