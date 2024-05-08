Kayseri'de gençlik koşusu düzenlenecek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koşu düzenlenecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koşu düzenlenecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 3 kilometrelik parkurda gerçekleşecek gençlik koşusunda Kayserilileri bir araya getirecek.
Millet bahçesinde 19 Mayıs Pazar yapılacak koşuya 16 yaş ve üzeri vatandaşlar katılabilecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.