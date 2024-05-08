Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Melikgazi ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.A. ve R.N.A. yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, dijital materyal ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ içerisinde Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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