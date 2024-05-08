Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ içerisinde Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Melikgazi ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.A. ve R.N.A. yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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