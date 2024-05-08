Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan Belediyesi taşınmaz satışından 50 milyon 905 bin lira gelir elde etti

        Kocasinan Belediyesi, 13 taşınmaz satışı için düzenlenen ihalelerde 50 milyon 905 bin lira kazanç sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:53 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan Belediyesi taşınmaz satışından 50 milyon 905 bin lira gelir elde etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocasinan Belediyesi, 13 taşınmaz satışı için düzenlenen ihalelerde 50 milyon 905 bin lira kazanç sağladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ihale, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde, meclis salonunda yapıldı.

        Açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde 10 villa, 1 konut arsası, 1 ticaret ve konut, 1 konut dışı kentsel çalışma arsası olmak üzere toplam 13 taşınmaz satışa sunuldu. Satışlardan 50 milyon 905 bin lira gelir elde edildi.

        İhale sonrası açıklama yapan Çolakbayrakdar, yeni yatırımlarla Kocasinan ilçesinin daha da değerleneceğini belirtti.

        Hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyi ve yaşam kalitesinin artırılması için gayret ettiklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için gayret gösteriyoruz. Yeni Kocasinan'da mekan sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İhalelerden elde ettiğimiz gelir daha iyi ve daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Elde edilen her kuruş, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına ve ilçenin aynı zamanda ülkemizin ekonomisinin büyümesine de katkı sağlayacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Kırmızı ışıkta Belinay'ı hayattan kopardı!
        Kırmızı ışıkta Belinay'ı hayattan kopardı!
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

        Benzer Haberler

        Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Palancıoğlu yen...
        Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Palancıoğlu yen...
        Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de engelli bireylerin hediyelik eşyaları sergilendi
        Kayseri'de engelli bireylerin hediyelik eşyaları sergilendi
        Kayseri'de gençlik koşusu düzenlenecek
        Kayseri'de gençlik koşusu düzenlenecek
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 firari hükümlü ile 6 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 firari hükümlü ile 6 zanlı yakalandı
        Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye meydan okuma:
        Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye meydan okuma: