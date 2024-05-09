Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:54 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Adana'dan Kayseri istikametine giden S.K'nin kullandığı 01 AJZ 822 plakalı yolcu otobüsü, Subaşı mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hafif yaralanan 4 yolcu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        THY Mourinho ile reklam filmi çekti
        THY Mourinho ile reklam filmi çekti
        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Kalben serbest bırakıldı
        Kalben serbest bırakıldı
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de eğitimcilerden İstanbul'daki okul müdürünün öldürülmesine tepki
        Kayseri'de eğitimcilerden İstanbul'daki okul müdürünün öldürülmesine tepki
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı
        Yaz aylarında geldiği Kayseri'de, peribacasında yaşıyor
        Yaz aylarında geldiği Kayseri'de, peribacasında yaşıyor
        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
        Kayserispor'dan transfer yasağı kararına itiraz
        Kayserispor'dan transfer yasağı kararına itiraz
        Özbek kadın hastasını mesajla taciz eden doktora 1 yıl 3 ay hapis
        Özbek kadın hastasını mesajla taciz eden doktora 1 yıl 3 ay hapis