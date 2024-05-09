Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ilçesinde kırsal yatırımlarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi, bu yılın ilk 5 ayında Pınarbaşı ilçesinde 2 bin 700 ton asfalt yama malzemesi kullanarak, 70 mahalle yolunda yaklaşık 350 kilometre asfalt çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2024 yılının ilk 5 ayında, Pınarbaşı ilçe mahallelerine birçok yatırım yaptı.

Bu kapsamda, 122 mahallesi ve 625 kilometre asfalt yol ağı olan ilçede, 2 bin 700 ton asfalt yama malzemesi kullanılarak, 70 mahalle yolunda yaklaşık 350 kilometre asfalt bakım ve onarım çalışması yapıldı.