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        Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ilçesinde kırsal yatırımlarını sürdürüyor

        Büyükşehir Belediyesi, bu yılın ilk 5 ayında Pınarbaşı ilçesinde 2 bin 700 ton asfalt yama malzemesi kullanarak, 70 mahalle yolunda yaklaşık 350 kilometre asfalt çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:25 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:25
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        Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ilçesinde kırsal yatırımlarını sürdürüyor
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        Büyükşehir Belediyesi, bu yılın ilk 5 ayında Pınarbaşı ilçesinde 2 bin 700 ton asfalt yama malzemesi kullanarak, 70 mahalle yolunda yaklaşık 350 kilometre asfalt çalışması yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2024 yılının ilk 5 ayında, Pınarbaşı ilçe mahallelerine birçok yatırım yaptı.

        Bu kapsamda, 122 mahallesi ve 625 kilometre asfalt yol ağı olan ilçede, 2 bin 700 ton asfalt yama malzemesi kullanılarak, 70 mahalle yolunda yaklaşık 350 kilometre asfalt bakım ve onarım çalışması yapıldı.

        Ayrıca, 2 greyder, 2 dozer ve ekskavatörden oluşan 5 iş makinesi ile 15 mahallenin 112 kilometre arazi yollarının bakım ve onarımı da gerçekleştirildi.

        Trafik ekiplerince kontrolleri yapılan mahalle yollarında eksik olan 150 direk ve 155 işaret levhası montajı yapılarak trafik güvenliği sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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