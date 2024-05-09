Kayseri'de menderesler tarım ve hayvancılığa hayat veriyor

Mahallede çiftçilik yapan İbrahim Türkoğlu da çayın birçok mahallenin yanından geçtiğini, bu bölgelere can suyu olduğunu belirtti.

Akarsu kenarında tarım ve hayvancılığın yapıldığını ifade eden Demirci, çayın Seyhan Nehri'ne döküldüğünü anlattı.

Farklı şekillerde uzanan mendereslerin bir bölümünün kalp şeklinde olduğu gözlendi.

Bölgenin önemli akarsularından olan, yüksek rakımlı dağlardan eriyen kar ve kaynak sularıyla beslenen Sazık Çayı'nın kilometrelerce uzunlukta oluşturduğu menderesler, her mevsim güzel manzaralar sunuyor.

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