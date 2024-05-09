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        Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, asma köprünün açılışını yaptı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Göksu Şelalesi'nin yenilenen asma köprüsünün açılışı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:55 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:55
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        Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, asma köprünün açılışını yaptı
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Göksu Şelalesi'nin yenilenen asma köprüsünün açılışı gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı’nın simgelerinden Göksu Şelalesi’nde yenilenen asma köprüyü hizmete açtı.

        Vali Çiçek, ilçenin simgelerinden olan asma köprünün tehlike arz etmesi ve güvenliği noktasında bazı problemler nedeniyle çalışma yaptıklarını belirtti.

        Büyükkılıç ise, "Yahyalı'nın simgelerinden Göksu Şelalesi'nde yenilenen asma köprünün açılışını gerçekleştirdik. Köprümüzün şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Açılışın ardından Çiçek, Büyükkılıç ve protokol üyeleri asma köprüden geçti.

        Programa, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile il ve ilçe protokolü katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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