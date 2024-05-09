Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, kooperatifi ziyaret etti

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ağırnas Mimar Sinan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:14 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, kooperatifi ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ağırnas Mimar Sinan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret etti.

        Melikgazi Belediyesi tarafından tahsis edilen bir binada Vali Gökmen Çiçek'in himayelerinde kurulan kooperatifte incelemede bulunan Palancıoğlu, yeni kurulan kooperatifte aspir yağı üretildiğini bildirdi.

        Aspir yağının hem ekonomik hem sağlık açısından birçok faydası olduğunu belirten Palancıoğlu, "Sayın Valimiz sağ olsun buraya alet ve ekipmanları, yağ çekme makinalarını tedarik etti. Aspir yağı almak isteyen vatandaşlarımız gelip buradan satın alabilecek. Kadınlar arasında büyük dayanışma söz konusu. İnşallah bundan sonra da bu iş büyüyerek devam edecek. Biz belediye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz." ifadesini kullandı.

        Kooperatif Başkanı Şerife Tural da kendilerine destek veren herkese teşekkür ettiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın pilotun başarısı!
        Kadın pilotun başarısı!
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Ötegezegende atmosfer keşfedildi
        Ötegezegende atmosfer keşfedildi
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Kamyondan tarihi eser fışkırdı! Değeri: 50 milyon TL!
        Kamyondan tarihi eser fışkırdı! Değeri: 50 milyon TL!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Zabıta meslektaşını vahşice öldürmüştü! Şaşırtan ifade!
        Zabıta meslektaşını vahşice öldürmüştü! Şaşırtan ifade!
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, asma köprünün açılışını yaptı
        Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, asma köprünün açılışını yaptı
        Kayseri'de menderesler tarım ve hayvancılığa hayat veriyor
        Kayseri'de menderesler tarım ve hayvancılığa hayat veriyor
        Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ilçesinde kırsal yatırımlarını sürdürüyor
        Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ilçesinde kırsal yatırımlarını sürdürüyor
        Üniversiteliler Anadolu ezgilerini ortaokullu Alfa kuşağına öğretiyor
        Üniversiteliler Anadolu ezgilerini ortaokullu Alfa kuşağına öğretiyor
        Zamantı Irmağı'ndaki rafting parkuru, yarışlar için tescillendi
        Zamantı Irmağı'ndaki rafting parkuru, yarışlar için tescillendi
        Kayseri'de yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı
        Kayseri'de yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı