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        Talas'ta karasinek ve sivrisinekle mücadele çalışması başladı

        Talas ilçesinde belediye ekipleri, karasinek ve sivrisinekle mücadele çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:52 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:52
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        Talas'ta karasinek ve sivrisinekle mücadele çalışması başladı
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        Talas ilçesinde belediye ekipleri, karasinek ve sivrisinekle mücadele çalışması başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz mevsimin en büyük sorunlarından birisi olan karasinek ve sivrisineklere karşı erken önlem alan belediye ekipleri, larva döneminde ilaçlama yapılarak bu haşerelerin yayılmasının önüne geçiyor.

        Karasinek ve sivrisineklerin yumurta bıraktığı alanlarda "Larvatis biyosidal" yöntemiyle ilaçlama yapan ekipler, bu kapsamında çöp konteynerleri, organik gübre bırakma alanları ve su birikintilerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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