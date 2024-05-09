Talas'ta karasinek ve sivrisinekle mücadele çalışması başladı
Talas ilçesinde belediye ekipleri, karasinek ve sivrisinekle mücadele çalışması başlattı.
Talas ilçesinde belediye ekipleri, karasinek ve sivrisinekle mücadele çalışması başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz mevsimin en büyük sorunlarından birisi olan karasinek ve sivrisineklere karşı erken önlem alan belediye ekipleri, larva döneminde ilaçlama yapılarak bu haşerelerin yayılmasının önüne geçiyor.
Karasinek ve sivrisineklerin yumurta bıraktığı alanlarda "Larvatis biyosidal" yöntemiyle ilaçlama yapan ekipler, bu kapsamında çöp konteynerleri, organik gübre bırakma alanları ve su birikintilerinde çalışmalarını sürdürüyor.
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