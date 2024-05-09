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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'le Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:24 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:24
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'le Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç ile Üzüm, mart ayında Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atanan Aydın'a nezaket ziyaretinde bulundu.

        Ziyarette, şeref defterini imzalayan Büyükkılıç, Aydın'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

        İl Emniyet Müdürü Aydın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükkılıç ve Üzüm'e teşekkür etti.

        - Büyükşehirin Glütensiz Kafe'si 100 bin kişiye hizmet verdi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Glütensiz Kafe, çölyak rahatsızlığı olan ve glütensiz beslenmeyi tercih edenlerden ilgi görüyor.

        Kentte 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYTUR AŞ tarafından hizmete alınan Glütensiz Kafe, zengin ürün çeşitliliği ve glütensiz beslenmeyi tercih eden bireyleri ağırlamaya devam ediyor.

        Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde hizmet veren kafe, açıldığı günden bu zamana kadar 100 bini aşkın vatandaşa hizmet verdi.

        "Glütensiz üret, sağlıklı tüket" sloganıyla hizmete açılan Glütensiz Kafe'de pide çeşitleri, pizza, kahvaltı ürünleri, tatlı ve ekmek çeşitleri bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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