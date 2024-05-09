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        Bisiklet kullanırken minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bisiklet kullanırken minibüsün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 20:38 Güncelleme: 09.05.2024 - 20:38
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        Bisiklet kullanırken minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bisiklet kullanırken minibüsün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

        Küçük Mustafa Mahallesi Sokullu Caddesi'nde H.E.İ'nin kullandığı 38 P 0125 plakalı minibüs, caddede bisiklet kullanan M.B.Ü'ye (7) çarptı.

        Çocuğun minibüsün altında kaldığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaza yerine gelen çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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