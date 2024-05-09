Bisiklet kullanırken minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bisiklet kullanırken minibüsün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bisiklet kullanırken minibüsün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Küçük Mustafa Mahallesi Sokullu Caddesi'nde H.E.İ'nin kullandığı 38 P 0125 plakalı minibüs, caddede bisiklet kullanan M.B.Ü'ye (7) çarptı.
Çocuğun minibüsün altında kaldığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza yerine gelen çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
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