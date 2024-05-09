Gece farsız ve emniyet kemersiz trafiğe çıkan sürücü polise yakalandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde farsız ve emniyet kemeri takmadan trafiğe çıkan sürücüye trafik cezası yazıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde farsız ve emniyet kemeri takmadan trafiğe çıkan sürücüye trafik cezası yazıldı.
Küçük Mustafa Mahallesi'nde asayiş denetimi yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, F.M.C'nin kullandığı 06 DFP 751 plakalı otomobili durdurdu.
Sürücünün otomobilinde far bulunmadığı ve emniyet kemeri takmadığı tespit edildi.
Trafik ekiplerince sürücüye 1380 lira para cezası uygulandı.
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