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        Karaman'daki silahlı kavgaya ilişkin 22 sanığın yargılandığı davaya Kayseri'de devam edildi

        Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp firar ettikten 73 gün sonra yakalanan kişinin de aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:16 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:16
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        Karaman'daki silahlı kavgaya ilişkin 22 sanığın yargılandığı davaya Kayseri'de devam edildi
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        Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp firar ettikten 73 gün sonra yakalanan kişinin de aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam edildi.

        Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık E.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz 21 sanığın katılmadığı duruşmada, E.K'nin ve bazı sanıkların avukatları salonda hazır bulundu.

        Sanık E.K, savunmasında, önceki ifadesini tekrar ettiğini belirtti. Maktul R.E'yi kendisinin öldürmediğini öne süren sanık, beraatını ve tahliyesini talep etti.

        Duruşma savcısı, mütalaasını hazırlamak için süre istedi.

        Mahkeme heyeti, E.K'nin tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Karaman-Konya kara yolundaki Galericiler Sitesi'nde 14 Haziran 2022'de çıkan kavgada, R.E. ve Ö.K. silahla yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan R.E. kurtarılamamıştı.

        Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, R.E'yi öldürdüğü gerekçesiyle aranan E.K'nin yakalanması için günlerce iz sürmüş, İzmir'de olduğu belirlenen E.K, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen operasyonla olaydan 73 gün sonra yakalanmıştı.

        Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "kasten öldürme" suçlarından haklarında dava açılan 5'i tutuklu 22 sanığın davası, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye gönderilmiş, 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada tutuklu sanıklardan 4'ü tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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