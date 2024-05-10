Kayseri Üniversitesinde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından Filistin halkına destek etkinliği kapsamında "Gazze'deki Soykırıma Dur De" yürüyüşü gerçekleştirildi.

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, cuma namazının ardından 15 Temmuz Merkez Kampüsü yanındaki camiden başlayan yürüyüşe üniversite senatosu üyeleri, öğrenciler, akademik ve idari personel katıldı.

Üniversitenin ana nizamiyesi önüne kadar yürüyen grup adına konuşan Kayseri Üniversitesi öğrencisi Mehmet Ali Kilci, KAYÜ öğrencileri olarak İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı lanetlediklerini belirtti.

7 Ekim'den bugüne kadar İsrail tarafından Gazze'de uygulanan soykırımın dünyanın gözü önünde aralıksız devam ettiğini vurgulayan Kilci, "Türkiye başta olmak üzere birkaç ülkenin barış çabaları haricinde tüm devlet yönetimlerinin vicdanları kararmış ve akılları tutulmuş vaziyettedir. Batılı ülkelerin dillerinden düşürmedikleri özgürlük, insan hakları, barış ve demokrasi kavramlarının, öldürülenler Müslüman olduğunda yine kendileri tarafından içlerinin nasıl boşaltıldığını bir kez daha ibretle ve öfkeyle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.