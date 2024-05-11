Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'de konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deprem geçti, 1 milyon 300 bin deprem bölgesi dahil olmak üzere TOKİ'nin yaptığı konutlardan bir tanesi bile yıkılmadı. Az hasarlı bir TOKİ evi yok, orta hasarlı, ağır hasarlı değil, az hasarlısı bile yok. Hamdolsun yaptığımız işi iyi yapıyoruz." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de Oruçreis Mahallesi'nde Kocasinan Belediyesinin hayırsever işbirliğiyle yaptırdığı Döndü-Şükrü Karaca Aile Sağlık Merkezi ile İsmail Hakkı Durusu Parkı'nın açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Özhaseki, bölgede TOKİ tarafından yapılan evlere dikkati çekti.

Türkiye'nin 6 Şubat 2023 tarihinde büyük bir felaket yaşadığını anımsatan Özhaseki, 18 ilin depremden etkilendiğini, 14 milyon insanın zarar gördüğünü, 850 bin bağımsız birimin ya yıkıldığını ya da yıkılmayı beklediğini hatırlattı.

TOKİ'nin deprem bölgesinde büyük bir görev üstlendiğini anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"TOKİ buradaki nezih konutlar gibi deprem bölgesinde de binlerce konuta başladı. Bakanlığımıza bağlı olan yapı işlerinde köy konutlarını yapıyoruz, Emlak Konut da aynı şekilde deprem konutları yapmaya devam ediyor. Şu anda neredeyse başladığımız konut sayısı 400 bin civarında. Buradaki hak sahipleri haklarını alıncaya kadar bizler o bölgelerde olmaya devam edeceğiz. 1240 yerde şantiyemiz var, 4 bin 333 köyde çelik karkaslı köy evleri yapıyoruz. Eskiden TOKİ denildiği zaman biraz entel, dantel geçinenler TOKİ'nin evlerine yukarıdan bakarlar, kekremsi bir vaziyette karşılarlar, biraz istihza ile de 'TOKİ konutları mı, ne olacak' gibi de konuşurlardı. Deprem geçti, 1 milyon 300 bin deprem bölgesi dahil olmak üzere TOKİ'nin yaptığı konutlardan bir tanesi bile yıkılmadı. Az hasarlı bir TOKİ evi yok, orta hasarlı, ağır hasarlı değil, az hasarlısı bile yok. Hamdolsun yaptığımız işi iyi yapıyoruz."