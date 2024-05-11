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        Kayseri'de sağlık çalışanları "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti

        Kayseri'de sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 16:22 Güncelleme: 11.05.2024 - 16:22
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        Kayseri'de sağlık çalışanları "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti
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        Kayseri'de sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

        Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan sağlık çalışanları Türk ve Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Büşra Korkmaz, Gazze halkının abluka altında açlığa mahkum edildiğini belirtti.

        Gazze'de taş üzerinde taş koymayan işgalci İsrail'in son günlerdeki hedefinin Refah kenti olduğunu vurgulayan Korkmaz, şöyle konuştu:

        "Yaklaşık bir asırdır Filistin'i işgal eden siyonist rejim, o topraklarda sistematik bir şekilde katliamlar yapmakta, insanları yurtlarından sürgün ederek mal varlıklarına el koymaktadır. İşgalci İsrail'in 7 aydır süren saldırıları neticesinde 15 bini çocuk 10 bini kadın olmak üzere şehit sayısı 35 bine, kayıp sayısı 10 bine yükseldi. 78 bin de yaralı var. 2 milyonun üzerinde Filistinli zorunlu göçle karşı karşıya kaldı. İsrail'in Gazze'de bulunan hastanelere yönelik saldırıları sonucunda 32'si hastane olmak üzere 160 sağlık kuruluşu ve 126 ambulans hizmet dışı kaldı. Bulaşıcı hastalıklarla enfekte hasta sayısı 1 milyonu aştı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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