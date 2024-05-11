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        Kayseri'de trafik polisini aracıyla çarpıp yaralayan şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de trafik uygulaması yapan polis memurunu aracıyla çarpıp yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 19:29 Güncelleme: 11.05.2024 - 19:29
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        Kayseri'de trafik polisini aracıyla çarpıp yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de trafik uygulaması yapan polis memurunu aracıyla çarpıp yaralayan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde trafik uygulaması yapan polis Hamdi Uysal'ı aracıyla çarpıp yaraladıktan sonra kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, kamera ve alan incelemeleri sonucunda kimliğini tespit ettikleri İ.T'yi (23) saklandığı adreste yakaladı.

        Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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