Kayseri'de trafik polisini aracıyla çarpıp yaralayan şüpheli tutuklandı
Kayseri'de trafik uygulaması yapan polis memurunu aracıyla çarpıp yaralayan şüpheli tutuklandı.
Kayseri'de trafik uygulaması yapan polis memurunu aracıyla çarpıp yaralayan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde trafik uygulaması yapan polis Hamdi Uysal'ı aracıyla çarpıp yaraladıktan sonra kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kamera ve alan incelemeleri sonucunda kimliğini tespit ettikleri İ.T'yi (23) saklandığı adreste yakaladı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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