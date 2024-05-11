Kayserispor Basın Sözcüsü Koç'tan açıklama:

Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli kamuoyu, Fenerbahçe takımı ile karşılaşacak Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti. Oyuncularımızın durumu iyi. Camiamıza büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un basın sözcüsü Samet Koç, "Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti. Oyuncularımızın durumu iyi." açıklamasında bulundu.

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