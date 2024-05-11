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        Kayserispor Basın Sözcüsü Koç'tan açıklama:

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un basın sözcüsü Samet Koç, "Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti. Oyuncularımızın durumu iyi." açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 20:11 Güncelleme: 11.05.2024 - 20:11
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        Kayserispor Basın Sözcüsü Koç'tan açıklama:
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un basın sözcüsü Samet Koç, "Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti. Oyuncularımızın durumu iyi." açıklamasında bulundu.

        Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli kamuoyu, Fenerbahçe takımı ile karşılaşacak Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti. Oyuncularımızın durumu iyi. Camiamıza büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, Kayseri Havalimanı'na dönen uçak, gerekli teknik incelemenin ardından İstanbul'a hareket etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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