Kayseri'de bisikletler öğrencilere ilk 30 dakika ve günde 2 sefer ücretsiz

Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (Kaybis), öğrencilere ilk 30 dakika ve günde iki sefer ücretsiz hizmet veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım AŞ tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’nin "ilk" bisiklet paylaşım sistemi olan Kaybis, yeni sezonunu açtı.

Kaybis ile kentte 84 noktada, 1000 bisikletle hizmet veriliyor.

Belediyeye ait bisikletleri uzun süre kullandığını belirten Talip Uslu, hizmetten memnun olduğunu, bisikletleri zorunlu hallerden çok spor için kullandığını ifade etti.