Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de bisikletler öğrencilere ilk 30 dakika ve günde 2 sefer ücretsiz

        Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (Kaybis), öğrencilere ilk 30 dakika ve günde iki sefer ücretsiz hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 12:57 Güncelleme: 12.05.2024 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de bisikletler öğrencilere ilk 30 dakika ve günde 2 sefer ücretsiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (Kaybis), öğrencilere ilk 30 dakika ve günde iki sefer ücretsiz hizmet veriyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım AŞ tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’nin "ilk" bisiklet paylaşım sistemi olan Kaybis, yeni sezonunu açtı.

        Kaybis ile kentte 84 noktada, 1000 bisikletle hizmet veriliyor.

        Belediyeye ait bisikletleri uzun süre kullandığını belirten Talip Uslu, hizmetten memnun olduğunu, bisikletleri zorunlu hallerden çok spor için kullandığını ifade etti.

        Nurettin Karabulut ise ulaşımda kolaylık sağlayan sistemin önemli olduğunu vurguladı.

        Öğrencilerden Nazif Şahin de "Bu sistemi çok beğeniyorum. Öğrencilere ilk 30 dakika günde iki sefer ücretsiz. Özellikle kısa mesafe için kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Başkanımızın her zaman yanımızda olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gençlerin birçoğunun Kaybis sitemini kullandığını anlatan öğrenci Hayriye Çelep ise yaygınlaşan bisiklet noktalarıyla kullanımın arttığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!

        Benzer Haberler

        Kocasinan'da Anneler Günü'ne özel el sanatları sergisi
        Kocasinan'da Anneler Günü'ne özel el sanatları sergisi
        Kayserispor kafilesi İstanbul'a ulaştı
        Kayserispor kafilesi İstanbul'a ulaştı
        Kayserispor Basın Sözcüsü Koç'tan açıklama:
        Kayserispor Basın Sözcüsü Koç'tan açıklama:
        Kayseri'de trafik polisini aracıyla çarpıp yaralayan şüpheli tutuklandı
        Kayseri'de trafik polisini aracıyla çarpıp yaralayan şüpheli tutuklandı
        Kayseri'de sağlık çalışanları "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti
        Kayseri'de sağlık çalışanları "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'de konuştu:...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'de konuştu:...