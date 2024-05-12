Kayseri'de kadınlar "en lezzetli yaprak sarması" için yarıştı

Yarışmada, Tuğba Çarkıt birinci, Fatma Aydın ikinci ve Fatma Ünal ise üçüncü oldu.

Etkinlikte, dereceye girenler özel olarak oluşturulan jüri tarafından belirlendi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmaya, 180 kadın hazırladıkları yaprak sarmalarıyla katıldı.

Kayseri'de kadınlar Anneler Günü'nde "en lezzetli yaprak sarması" için yarıştı.

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