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        Kayseri'de kadınlar "en lezzetli yaprak sarması" için yarıştı

        Kayseri'de kadınlar Anneler Günü'nde "en lezzetli yaprak sarması" için yarıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 21:11 Güncelleme: 12.05.2024 - 21:11
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        Kayseri'de kadınlar "en lezzetli yaprak sarması" için yarıştı
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        Kayseri'de kadınlar Anneler Günü'nde "en lezzetli yaprak sarması" için yarıştı.

        Kentteki bir alışveriş merkezinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmaya, 180 kadın hazırladıkları yaprak sarmalarıyla katıldı.

        Etkinlikte, dereceye girenler özel olarak oluşturulan jüri tarafından belirlendi.

        Yarışmada, Tuğba Çarkıt birinci, Fatma Aydın ikinci ve Fatma Ünal ise üçüncü oldu.

        Yarışmanın birincisi koltuk takımı, ikincisi bahçe takımı, üçüncüsü ise çeyiz seti kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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