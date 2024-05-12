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        Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 23:14 Güncelleme: 12.05.2024 - 23:14
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        Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Serçeönü Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada M.K. ile R.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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