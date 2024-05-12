Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Serçeönü Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

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