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        Kayseri'de çeşitli suçlardan yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 00:39 Güncelleme: 13.05.2024 - 00:39
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        Kayseri'de çeşitli suçlardan yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 5 Mayıs'ta kentte meydana gelen "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

        Polis ekiplerince çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda Y.I. (40), R.Y. (27), Y.E.A. (20), M.K. (24), M.T. (20), B.T. (18) ve M.A.K'yi (24) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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