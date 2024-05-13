Kayseri'de çeşitli suçlardan yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 5 Mayıs'ta kentte meydana gelen "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

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