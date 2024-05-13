Kayseri'de çeşitli suçlardan yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Kayseri'de "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 5 Mayıs'ta kentte meydana gelen "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekiplerince çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda Y.I. (40), R.Y. (27), Y.E.A. (20), M.K. (24), M.T. (20), B.T. (18) ve M.A.K'yi (24) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.
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