"Bir kitap bin dünya" projesi kapsamında Kayseri'de kütüphane açıldı

Kayseri'de Gedik Yatırım'ın sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiği "Bir kitap bin dünya" projesi ile bir ortaokulda kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

Melikgazi Bahçelievler Ortaokulu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlyas Yılmaz, kütüphanenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, çocukların yarının gençleri olduğunu ifade etti.

Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yönetici (CEO) Onur Topaç da çalışmadan kimsenin başarılı olamayacağını dile getirdi.