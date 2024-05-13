Pınarbaşı'nda çocuk şenliği düzenlendi

Şenlikte, şişme oyun alanları, sahne gösterileri, ahşap ve sahne oyunları gibi aktiviteler yer aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe çocuklar ve aileleri katıldı.

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