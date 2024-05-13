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        Kayseri'de bir haftada uyuşturucudan 16 zanlı tutuklandı

        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:22 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:22
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        Kayseri'de bir haftada uyuşturucudan 16 zanlı tutuklandı
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        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, son bir haftada düzenlenen 19 operasyonda, 1 kilo 816 gram uyuşturucu, çok miktarda uyuşturucu ve uyarıcı hap, 2 tabanca, 1 tüfek, 5 fişek, 1 hassas terazi ve 500 lira ele geçirdi.

        Operasyonlarda 42 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 16 zanlı ise tutuklandı.

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de PKK/KCK soruşturmalarında 1, DEAŞ soruşturmalarında 4, FETÖ soruşturmaları kapsamında ise 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise 103 bin 820 dal makaron, 55 kilogram kaçak tütün, 415 kesilmiş TAPDK bandrolü, 40 litre alkol, 93 şişe sahte içki, 1 kompresör, 2 tabanca ve 15 fişek ele geçiridi. Bu kapsamda 35 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, aranan 21 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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