Kayseri'de bir haftada uyuşturucudan 16 zanlı tutuklandı

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, son bir haftada düzenlenen 19 operasyonda, 1 kilo 816 gram uyuşturucu, çok miktarda uyuşturucu ve uyarıcı hap, 2 tabanca, 1 tüfek, 5 fişek, 1 hassas terazi ve 500 lira ele geçirdi.

Operasyonlarda 42 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 16 zanlı ise tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de PKK/KCK soruşturmalarında 1, DEAŞ soruşturmalarında 4, FETÖ soruşturmaları kapsamında ise 7 şüpheliyi gözaltına aldı.