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        Kayseri'den kısa kısa

        Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) 4. Kariyer Günleri etkinlikleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:24 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:24
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) 4. Kariyer Günleri etkinlikleri başladı.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki program, "Geçmişten Günümüze Kayseri'nin Savunma Sanayisindeki Yeri ve Önemi" konulu panelle başladı.

        Moderatörlüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Çıtak'ın yaptığı panele, Kayseri Garnizon Komutanı 2. Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Haldun Taşan ile ASPİLSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir panelist olarak katıldı.

        Etkinlikler, 17 Mayıs'a kadar sürecek.

        - ERÜ'de ERUHEM KANKA etkinliği düzenlendi

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Kulübü Öğrencileri tarafından 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla ERUHEM KANKA etkinliği düzenlendi.

        ERÜ KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi'nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ile hastanede tedavi gören çocuklar ve yakınları katıldı.

        Altun, hastanede tedavi gören çocuklar ve aileleri ile sohbet etti.

        Çocuklar, düzenlenen konser ve boyama etkinlikleri ile eğlenceli vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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