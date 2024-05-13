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        Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 16:33 Güncelleme: 13.05.2024 - 16:33
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 14 asıl 41 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.

        Gündem maddeleri arasında yer alan Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alan kütüphane binasının 25 yıl süre ile bedelsiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi talebi görüşüldü.

        Mecliste 14 asıl, 27 ek olmak üzere toplam 41 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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