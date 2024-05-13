Erciyes Teknopark "Game Jam" etkinliği yapıldı

Kayseri'de Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen "Game Jam" etkinliğinde dereceye giren takımlar belirlendi.

Erciyes Teknoparktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'de ilk kez Erciyes Teknopark tarafından "TeknoJam" adıyla gerçekleştiren Game Jam etkinliğinde 27 takım yarıştı.

Yarışmada, 48 saatlik sürenin sonunda jüri tarafından ilk 3'e giren takımlar belli oldu.

Ödül töreninde konuşan Kayseri AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı, birbirinden genç ve başarılı arkadaşların 48 saatte ortaya çıkardığı oyunları izleme fırsatı bulduklarını söyledi.

Takımları tebrik eden Cıngı, "Erciyes Teknopark, teknolojinin ve yeniliklerini kalbinin attığı yer olmayı her zaman devam ettiriyor. Bu etkinlik içinde ayrıca kutluyorum." ifadesini kullandı. Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç da Erciyes Teknopark olarak bu tarz etkinlikleri düzenlemekten gurur duyduklarını belirtti. Konuşmaların birinci Tounner Takımı, ikinci Big Bad Wolwes Takımı ve üçüncü Team Werner Takımına ödüllerin verildi. Yiğithan Ermet Takımı ve Estus Takımına jüri özel ödülü verilen etkinlikte, tüm katılımcılara katılım sertifikası takdim edildi.