Kayseri'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "dolandırıcılık", "hırsızlık", "tehdit", "basit yaralama", "silahla ateş etme," gibi suçlardan 30 ayrı dosyadan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç'nin (33) saklandığı adresi tespit etti.

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