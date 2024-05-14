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        Yahyalı'da liseler arası voleybol turnuvası düzenlendi

        Yahyalı'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından liseler arası kızlar voleybol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:13 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:13
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        Yahyalı'da liseler arası voleybol turnuvası düzenlendi
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        Yahyalı'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından liseler arası kızlar voleybol turnuvası düzenlendi.

        Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Yahyalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 6 takım mücadele etti.

        Turnuvada Hamdi Oral Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Ömer-Emine Akın Anadolu Lisesi ikinci, Mustafa Koyuncu Fen Lisesi üçüncü oldu.

        Kaymakam Mehmet Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serhat Tarlacı, dereceye giren takımlara kupa ve madalya takdim etti.

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