Yahyalı'da liseler arası voleybol turnuvası düzenlendi

Kaymakam Mehmet Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serhat Tarlacı, dereceye giren takımlara kupa ve madalya takdim etti.

Turnuvada Hamdi Oral Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Ömer-Emine Akın Anadolu Lisesi ikinci, Mustafa Koyuncu Fen Lisesi üçüncü oldu.

Yahyalı'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından liseler arası kızlar voleybol turnuvası düzenlendi.

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