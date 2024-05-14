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        Ağırnaslı kadınlar aspir tohumunu katma değerli ürüne dönüştürüyor

        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'ndeki kadınlar, devlet desteğiyle kurdukları tesiste aspir yağı üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:14 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:14
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        Ağırnaslı kadınlar aspir tohumunu katma değerli ürüne dönüştürüyor
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        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'ndeki kadınlar, devlet desteğiyle kurdukları tesiste aspir yağı üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        Kadınların sosyalleşmeleri ve gelir sağlamaları amacıyla Valiliğin öncülüğünde Melikgazi Belediyesinin destekleriyle kooperatif kurulmasına karar verildi.

        Çalışmaların ardından devlet kurumlarının da destekleriyle Ağırnas Mahallesi'ndeki tek katlı bir yapı, aspir yağı üretim tesisi haline getirildi.

        Ağırnas Mimar Sinan Kadın Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen 9 kadın, çiftçilerin ürettiği aspir tohumlarını satın alarak bunu katma değerli ürün olan organik aspir yağına dönüştürüyor.

        Haftanın 5 günü tesise gelen kadınlar yoğun mesai harcadıkları ve organik olarak ürettikleri aspir yağını kentteki birçok kurum ve kuruluşa gönderiyor.

        Ağırnas Mimar Sinan Kadın Kooperatifi Başkanı Şerife Tural, AA muhabirine, Mimar Sinan'ın hemşehrisi olduklarını belirterek, ona layık olmak ve onun izinden gidebilmek için çok çalıştıklarını söyledi.

        - Fabrika kurmayı hedefliyorlar

        Kooperatifin kurulmasında Vali Gökmen Çiçek'in çok büyük desteklerinin olduğunu anlatan Tural, 2 ay gibi kısa bir sürede güzel işler yaptıklarını belirtti.

        Yaşadıkları mahallenin aspir yetiştiriciliği açısından oldukça uygun bir bölge olduğunu ve bazen gece saatlere kadar çalıştıklarını dile getiren Tural, şunları kaydetti:

        "Buradaki amaç, üreten kadınların yanında olmak, üreten kadınları desteklemek. Şehirlere göçü engellemek istiyoruz. İş yerine evlerden mesafe 10 dakika. 10 dakikada çıkıp iş yerimize geliyoruz. İnşallah mahallemizde daha büyük bir fabrika kurarak daha büyük bir iş istihdamı sağlayıp bütün bayanlarımıza örnek olmak istiyoruz. Mahallemizin büyük çoğunluğu ürettiğimiz yağları alıyor. Kayseri'deki birçok kurum ve kuruluş yemekhanelerinde bizim ürettiğimiz yağı kullanıyor."

        - Aspir posaları besi hayvanlarına yem oluyor

        Tural, yağ üretiminde çıkan aspir posalarının besi yemi olarak kullanıldığını ve bunu da satarak ekonomiye katkı sunduklarını ifade etti.

        Kooperatifte çalışan 3 çocuk annesi Hatice Ersoy da çalışarak aile bütçesine katkı sunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Kooperatifte çalışan kadınların hepsini daha önceden tanıdığını belirten Ersoy, "Çocuklarım büyüdüğü zaman kent merkezinde ev istiyorlardı ama burada bir işim olduğu için çocuklara da bana da iyi oldu. Evim iş yerine çok yakın. En azından 5 dakika da olsa çocukları görüp gelebiliyorum. Bir sıkıntıları olduğu zaman yanımıza geliyorlar. Memnunuz, gayet güzel geçiniyoruz. Herkes her şeyi yapıyor ve her işi öğreniyor." diye konuştu.

        4 çocuk annesi Zilfi Bektaş ise eşinin rahatsızlığından dolayı mahalleden kente taşınmak istediğini belirtti.

        Kooperatifin kurulmasıyla mahallede yaşamaya devam ettiğini anlatan Bektaş, "Sayın Valimiz öncülüğündeki protokol üyelerinin bizlere desteği çok oldu. Mahallemizden göçü engellediler. Ev hanımlarına ve annelere iş imkanı sundular." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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