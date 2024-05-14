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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 5 yılda çiftçiye 500 milyon lira destek

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de 5 yılda çiftçilere 500 milyon lira destek verdiklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 13:08 Güncelleme: 14.05.2024 - 13:08
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 5 yılda çiftçiye 500 milyon lira destek
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de 5 yılda çiftçilere 500 milyon lira destek verdiklerini açıkladı.

        14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Büyükkılıç, Kayseri'nin tarımın da merkezi haline gelme yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

        Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık alanında geride kalan 5 yılı aşkın dönemde yaklaşık 500 milyon liralık destek sunduklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Şehrimizin ve ülkemizin yüz akı, başımızın tacı çiftçilerimizin en güçlü destekçisi olan bir büyükşehir olarak Türkiye'ye örnek oluyoruz. Elleri emek kokan çiftçilerimizin dağ gibi arkalarında durarak onlara güven veriyor, üretime, ülke ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çiftçilerimiz yeter ki üretsinler, biz el ele, gönül gönle şehrimizi kalkındırmak, tarımın ve hayvancılığın merkezi yapmak için sonuna kadar varız. Yeni 5 yılda da var gücümüzle çiftçimizin ve üreticimizin yanında yer almaya, üretimin her aşamasına büyükşehir olarak katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu vesile ile emek ve alın teri ile şehrimizi ve ülkemizi kalkındıran çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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