Büyükşehir Belediyesinden engelli vatandaşlara özel etkinlik

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Bahar Şenlikleri kapsamında engelli vatandaşlara özel çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor AŞ, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, renkli ve eğlence dolu etkinliklerle engelli vatandaşları buluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel eğitim okulları öğrenci ve eğitimcileri ile Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrenci ve eğitimcilerin katıldığı etkinlikte, engelli aileleri de yer aldı.