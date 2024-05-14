Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesinden engelli vatandaşlara özel etkinlik

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Bahar Şenlikleri kapsamında engelli vatandaşlara özel çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:15 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediyesinden engelli vatandaşlara özel etkinlik
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Bahar Şenlikleri kapsamında engelli vatandaşlara özel çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor AŞ, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, renkli ve eğlence dolu etkinliklerle engelli vatandaşları buluşturdu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel eğitim okulları öğrenci ve eğitimcileri ile Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrenci ve eğitimcilerin katıldığı etkinlikte, engelli aileleri de yer aldı.

        Engelli vatandaşlar ve aileleri müzik, spor ve çeşitli oyunlarla eğlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Şiddetli sağanak yolu kapattı!
        Şiddetli sağanak yolu kapattı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti
        Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı

        Benzer Haberler

        Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı açıldı
        Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı açıldı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 5 yılda çiftçiye 500 milyon lira destek
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 5 yılda çiftçiye 500 milyon lira destek
        Ağırnaslı kadınlar aspir tohumunu katma değerli ürüne dönüştürüyor
        Ağırnaslı kadınlar aspir tohumunu katma değerli ürüne dönüştürüyor
        Yahyalı'da liseler arası voleybol turnuvası düzenlendi
        Yahyalı'da liseler arası voleybol turnuvası düzenlendi
        Kayseri'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Gazeteci ile iş insanına saldırı davasında 7 sanığa 11'er yıl hapis cezası
        Gazeteci ile iş insanına saldırı davasında 7 sanığa 11'er yıl hapis cezası