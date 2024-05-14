Kocasinan Belediyesi LED armatürlerle 12 milyon TL tasarruf sağladı

Kocasinan Belediyesi, 5 bin 250 cıva buharlı aydınlatmayı, 48 vat LED armatürlerle yenileyerek, 12 milyon TL tasarruf sağladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, her alanda kendi kendine yetebilen bir belediye olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarını belirtti.

Belediye hizmetlerinin akıllı sistemlere entegre edildiğine dikkati çeken Çolakbayrakdar, Türkiye'de teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerden biri olduklarını, teknolojik sistemlere yatırım yaparak vatandaşların hayatını kolaylaştırdıklarını, e-belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra parklarda akıllı aydınlatma ile ilçeyi daha güzel hale getirdiklerini aktardı.