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        Kocasinan Belediyesi LED armatürlerle 12 milyon TL tasarruf sağladı

        Kocasinan Belediyesi, 5 bin 250 cıva buharlı aydınlatmayı, 48 vat LED armatürlerle yenileyerek, 12 milyon TL tasarruf sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:36 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:36
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        Kocasinan Belediyesi LED armatürlerle 12 milyon TL tasarruf sağladı
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        Kocasinan Belediyesi, 5 bin 250 cıva buharlı aydınlatmayı, 48 vat LED armatürlerle yenileyerek, 12 milyon TL tasarruf sağladı.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, her alanda kendi kendine yetebilen bir belediye olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarını belirtti.

        Belediye hizmetlerinin akıllı sistemlere entegre edildiğine dikkati çeken Çolakbayrakdar, Türkiye'de teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerden biri olduklarını, teknolojik sistemlere yatırım yaparak vatandaşların hayatını kolaylaştırdıklarını, e-belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra parklarda akıllı aydınlatma ile ilçeyi daha güzel hale getirdiklerini aktardı.

        6 yıl önce hayata geçirilen LED teknoloji aydınlatmayla enerji tasarrufu sağladıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Belediye hizmet binası başta olmak üzere tesislerimiz ve atölyelerimizde LED teknoloji aydınlatma sistemine geçtik. Ayrıca Park Bahçeler Müdürlüğü Bakım Onarım Şefliği ekiplerimiz, park, cami ve yeşil alanlardaki toplam 4 bin aydınlatma direğinin eski ampullü armatürlerini LED armatürlerle yenilemişti. 2019 yılından bu zaman kadar toplam 5 bin 250 cıva buharlı aydınlatmaları 48 vat LED armatürlerle yeniledi. Böylelikle hem malzeme hem de enerji olmak üzere toplam 12 milyon TL tasarruf sağladık. Özellikle çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji verimliliğinin yanı sıra önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. İlçedeki parkları, aydınlatma, sulama ve güvenlik kamerası sistemleri ile daha güvenilir hale getirdik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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