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        Melikgazi Belediyesinden Hunat ve Cumhuriyet mahallerinde yenileme çalışması

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hunat ve Cumhuriyet mahallelerinde kentsel yenileme çalışması yapacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:43
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        Melikgazi Belediyesinden Hunat ve Cumhuriyet mahallerinde yenileme çalışması
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hunat ve Cumhuriyet mahallelerinde kentsel yenileme çalışması yapacaklarını bildirdi.

        Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, kentin göbeğindeki Kazancılar Çarşısı ve Gön Han'daki çalışmalarla şehir merkezini güzelleştirdiklerini anımsattı.

        Şehrin merkezini misafir odası olarak tasarladıklarını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Şehrin içinde en yoğun kullanılan alanlar olduğu için bizim de bu alanları elimizden geldiğince güzelleştirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda eski Dedeman Okulu'nun bulunduğu alanda hayata geçirdiğimiz projemizle ömrünü tamamlamış betonarme binayı kaldırarak yerine park yaptık. Burada bulunan eski Nazmi Toker binasını yenileyerek içerisinde sanat atölyelerinin olduğu çeşitli eğitimlerin, kurslarının verildiği, sergilerin açıldığı sosyal merkez yaptık. Şehrin merkezine dokunarak mümkün oldukça güzelleştireceğiz. Özellikle Hunat Mahallesi bu dönem bizim önceliğimiz olacak. Hunat ve Cumhuriyet mahallelerinde kentsel yenileme çalışmalarımız şimdiden hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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