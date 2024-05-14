AGÜ'de "Ortadoğu'da Sürdürülebilirlik" çalıştayı düzenlendi

Çalıştayda, Ortadoğu'da barış ve sürdürülebilirlik, gıda güvenliği, ticaret, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının Ortadoğu'daki gelişimi, güvenli veriye erişimin önemi gibi konular ele alınarak çeşitli sunumlar yapıldı.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştay, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Türk ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Armağan Teke koordinatörlüğünde yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.