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        AGÜ'de "Ortadoğu'da Sürdürülebilirlik" çalıştayı düzenlendi

        Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından "Ortadoğu'da Sürdürülebilirlik" konulu çalıştay gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:50 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:50
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        AGÜ'de "Ortadoğu'da Sürdürülebilirlik" çalıştayı düzenlendi
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        Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından "Ortadoğu'da Sürdürülebilirlik" konulu çalıştay gerçekleştirildi.

        AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştay, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Türk ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Armağan Teke koordinatörlüğünde yapıldı.

        Çalıştayın açılışında konuşan Türk, bilim insanlarının dünyanın geçtiği zor zamanlarda bilimsel veriye dayalı politika yapımına destek verebilmesinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.

        Çalıştayda, Ortadoğu'da barış ve sürdürülebilirlik, gıda güvenliği, ticaret, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının Ortadoğu'daki gelişimi, güvenli veriye erişimin önemi gibi konular ele alınarak çeşitli sunumlar yapıldı.

        4 ülkeden 12 bilim insanının katıldığı çalıştayda yapılan sunumların Regional Science Policy and Practice adlı derginin özel sayısında yayınlanması planlanıyor.

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