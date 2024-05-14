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        Kayseri'de DEAŞ üyesi sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:34 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:34
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        Kayseri'de DEAŞ üyesi sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
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        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu sanık H.Ş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, örgüte katıldığı, nöbet tuttuğu ve silah kullandığı iddialarının doğru olmadığını öne sürdü.

        Suçlamaları reddeden ve mağdur olduğunu öne süren sanık, beraatini ve tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık H.Ş'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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