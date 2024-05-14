Kayseri'de DEAŞ üyesi sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Suçlamaları reddeden ve mağdur olduğunu öne süren sanık, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Sanık, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, örgüte katıldığı, nöbet tuttuğu ve silah kullandığı iddialarının doğru olmadığını öne sürdü.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu sanık H.Ş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

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