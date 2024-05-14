Kayseri'de öğretmeni tabancayla yaralayan kadının yargılanmasına başlandı

Kayseri'de sınıf öğretmenini silahla yaralayan sanık hakim karşısına çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık 4 çocuk annesi Ş.A. (31) kucağında bebeği ile katıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya müşteki K.Ç.K. (43) katılmadı.

Hakkında "öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanık, savunmasında, müştekinin, kızının öğretmeni olduğunu ve 2,5 yıldır birlikte olduklarını söyledi.

Müştekinin önceleri, "Eşini boşa, evlenelim." dediğini öne süren sanık Ş.A, şunları kaydetti:

"Hamile olduğumu öğrenince bebeği aldırmamı istemedi. Bebek doğduktan sonra ise tavırları değişti. Bebeği kabul etmemeye başladı. Müşteki, 'eşine söylerim' diye beni tehdit etmeye başladı. Ben de eşim öğrenir, beni öldürür diye korkuyordum. Bu süreçte psikolojim bozuldu. Müşteki, bana ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu, şiddet uyguladı, 5, 6 kez darbetti. Önce, 'boşan, evlenelim' diyordu. Cezaevine girince yüzüstü bıraktı. Olay günü, müştekinin görev yaptığı okula gittim. Müdür yardımcısının odasında, çocuğun kendisinden olmadığını söyleyerek, beni darbetmeye kalkınca kendimi kaybettim. Silahı kendime doğru çevirmek isterken aniden ateş aldı. Korktum. Silahı karnıma götürerek kendimi de öldürmek istedim. Müdür yardımcısı engel olmak isterken şarjör yere düştü, ben de silahı bıraktım. Müştekiye zarar verme niyetim yoktu. Olay kazara oldu. Eşim, bu süreçte boşanma davası açtı. Çocuklarımı göremiyorum. Olay nedeniyle pişmanım, tahliyemi istiyorum."