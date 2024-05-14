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        Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de pazarcılar arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga sonrası gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 21:27 Güncelleme: 14.05.2024 - 21:27
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        Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de pazarcılar arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga sonrası gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Mimarsinan Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak pazar yerinde pazarcı iki grup arasında çıkan, B.B. ve Ü.O’nun tabanca, A.B’nin bıçak, M.B. ile B.B’nin sopayla yaralandığı olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 2 tabanca ve 20 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bir şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

        - Olay

        Dün sabah saatlerinde pazarcı iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda, B.B. ve Ü.O. tabanca, A.B. bıçak, M.B. ile B.B. ise sopayla yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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