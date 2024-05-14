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        Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 23:27 Güncelleme: 14.05.2024 - 23:27
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        Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

        İkamette yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen 6 toplu tabanca, 4 tüfek, 202 kılıç, kama, sütun, sikke ve bilezik ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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