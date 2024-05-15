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        Sarıoğlan Kaymakamı Uçar, görevine başladı

        Sarıoğlan Kaymakamlığına atanan Mehmet Fatih Uçar, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 08:59 Güncelleme: 15.05.2024 - 08:59
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        Sarıoğlan Kaymakamı Uçar, görevine başladı
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        Sarıoğlan Kaymakamlığına atanan Mehmet Fatih Uçar, görevine başladı.

        İçişleri Bakanlığınca 2022 yılında düzenlenen sınavı kazanarak Hatay Valiliğinde kaymakam adayı olarak göreve başlayan Uçar, buradaki stajını tamamladıktan sonra Artvin'de mülkiye müfettişi refakatindeki teftiş stajını yaptı.

        Uçar, daha sonra Hatay'ın Antakya ilçesine döndü ve burada da refiklik stajını bitirdi.

        Kahramanmaraş merkezli deprem sürecinde bölgedeki iaşe ve barınma hizmetlerinin koordinasyonunda da görev alan Uçar, Sarıoğlan Kaymakamlığına atandı.

        Görevine başlayan Uçar, kurum amiri ve müdürleriyle yaptığı toplantıda ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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