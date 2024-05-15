Erciyes'te teleferik ve telesiyejlerin 7 ay sürecek bakım çalışması başladı

ERGÜN HAKTANIYAN - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te 25 kilometre uzunluğa sahip hatta teleferik ve telesiyejlerin yaklaşık 7 ay sürecek bakımına başlandı.

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'teki kayak merkezinde görev yapan bakım ve onarım ekibi, 2000 ile 3 bin 400 rakımdaki teleferik ve telesiyejleri yeni sezona hazırlıyor.

Kayak merkezinde çalışan 25 kişilik Kayseri Erciyes AŞ bakım ve onarım ekibi, son teknolojiyle donatılmış 19 mekanik tesis ve 112 kilometre uzunluğuna sahip pistlerde bakım işlerini aksatmadan yapıyor.

Mekanik tesislere bakım sepetiyle çıkan işçiler, yerden yaklaşık 30 metre yükseklikteki teleferik direklerinde bazen güneşe, zaman zaman da dağda etkili olan sis ve soğuk havaya aldırmadan çalışıyor.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, "Güvenli Kayak Merkezi" sertifikasına sahip Erciyes Kayak Merkezi'ni her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiğini, mekanik tesislerin bakım ve güvenliği için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Dağdaki tüm hatların sezonda bile her gün bakımının yapıldığını ve en küçük aksaklığa mahal vermediklerini anlatan Akşehirlioğlu, oluşturulan kayıt defteri ile mekanik tesisin durumundan hava koşullarına kadar her verinin kayıt altına alındığını dile getirdi.