Kayseri'de bir kişi, boşandığı karısı ile eski kayınpederini silahla yaraladı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir kişi, boşandığı karısı ile eski kayınpederini tabancayla vurarak yaraladıktan sonra polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, K.T. (28) ile babası A.T. (54), otomobille Kayseri Caddesi'nde seyir halindeyken K.T'nin bir süre önce boşandığı kocası S.G'nin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan baba ile kızı, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Tomarza Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli S.G, olaydan sonra polis ekiplerine teslim oldu.